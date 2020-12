Pokud by na to data ukazovala, navrhl bych přechod do pátého stupně PES k 25. prosinci, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). O dalším zpřísnění protiepidemických opatření by vláda měla rozhodovat ve středu.

„Trvá disproporce mezi nárůstem v nemocnici a nárůstem počtu nově diagnostikovaných. Navrhl jsem, aby definitivní rozhodnutí o tom, zda nebo kdy dojde k přechodu do pátého stupně, bylo provedeno až tuto středu. V případě, že by na to data ukazovala a došlo k tomu, navrhoval bych přechod k 25. prosinci,“ vysvětlil Blatný.