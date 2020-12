Nová sezona hokejové NHL začne 13. ledna a týmy odehrají v základní části 56 zápasů namísto obvyklých 82. Hrát by se mělo ve čtyřech upravených divizích, jedna z nich pravděpodobně bude výlučně kanadská. (NHL)

The @NHLPA and @NHL have announced an agreement to play a 2020-21 regular-season schedule of 56 games beginning on Wednesday, Jan. 13, 2021. https://t.co/2on0oStnMd pic.twitter.com/aggYeVMjfj

— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 20, 2020