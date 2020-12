Nový kmen koronaviru se vymkl kontrole, státy včetně Česka ruší spojení s Británií

Mutace koronaviru, která se šíří na jihu Anglie, se vymkla kontrole, řekl britský ministr zdravotnictví Matt Hancock. Nový kmen je podle expertů nakažlivější než ostatní. Některé evropské státy včetně Česka ruší spojení s Británií.

Britský premiér Boris Johnson. Foto: ČTK

Nizozemsko v noci na dnešek oznámilo více než desetidenní zákaz letecké přepravy cestujících z Británie, následovala podle agentury AP mimo jiné Belgie, Rakousko a Itálie. Od půlnoci ruší letecké spojení s Británií rovněž Německo, podle agentury AFP zatím do konce roku.

Francie se rozhodla přerušit dopravní spojení se Spojeným královstvím od půlnoci na 48 hodin, sdělil úřad francouzské vlády. Podle italského ministra zdravotnictví zákaz letů z Británie bude platit do 6. ledna a do Itálie zároveň nesmí vstoupit nikdo, kdo byl v Británii v posledních 14 dnech.

Bulharsko ruší letecké spojení s Británií od půlnoci až do konce ledna, Irsko uvalí zákaz na letecké a lodní spojení s Británií od půlnoci a „přinejmenším“ na 48 hodin, uvedla AFP. Španělsko vyzvalo ke koordinaci postupu v rámci Evropské unie.

Významné šíření jisté mutace koronaviru v částech Anglie oznámila britská vláda v pondělí. V sobotu pak premiér Boris Johnson řekl, že nový kmen může být až o 70 procent nakažlivější než ten, který dosud v Británii převládal.

Experti včetně těch z WHO zatím nemají důkazy, že by zmutovaný virus vyvolával těžší případy nemoci covid-19 nebo že by u něj neúčinkovaly vyvinuté vakcíny. Přesto situace vzbuzuje mezi vědci i vládními pracovníky značné znepokojení a premiér Johnson v sobotu reagoval zavedením nejtvrdších karanténních opatření v Londýně a v dalších oblastech Anglie. WHO uvedla, že je s britskými činiteli v těsném kontaktu.

„Nová varianta (viru) se vymkla kontrole,“ řekl v rozhovoru s televizí BBC ministr Hancock. „Vzhledem k tomu, oč rychleji se tato nová varianta šíří, bude velmi složité udržet ji na uzdě, dokud není široce nasazená vakcína,“ komentoval situaci v jiném interview.

Po poklesu z konce listopadu denní počty nákaz v Británii v posledních dnech znovu prudce rostou, v sobotu země zaznamenala na 27 000 nových infekcí. Podle Hancocka je v britských nemocnicích asi 18 000 lidí s covidem-19, což je prý číslo těsně pod maximální hodnotou z doby prvního vrcholu epidemie.

Ze zemí EU jako první na vývoj v Británii reagovalo Nizozemsko, které v noci na dnešek zakázalo přílety z britských letišť, přičemž omezení potrvá do 1. ledna. Vláda v prohlášení uvedla, že situaci monitoruje a zvažuje zavést restrikce i u dalších druhů dopravy. Kabinet údajně jednal v souladu s Národním institutem veřejného zdraví (RIVM), který doporučil šíření nového kmene SARS-CoV-2 co nejvíce omezit.

Společnost Eurostar už ohlásila přerušení železničního spojení z Amsterodamu od pondělka a společnost Stena Line, provozující trajekty, zrušila rezervace. Nicméně nedělní spojení mezi přístavy Harwich a Hoek van Holland zůstalo zajištěno.

O půlnoci vstoupí v platnost 24hodinový zákaz letů z Británie do Belgie, oznámil dnes belgický premiér Alexander De Croo. Omezení, která se dotknou i vlaků Eurostar, označil předseda vlády za preventivní opatření.

„Zatím nemáme jasnou odpověď,“ řekl. Německo „od půlnoci zastavuje všechny lety“ týkající se Británie, uvedl ministr zdravotnictví Jens Spahn v televizi ARD. AFP dodala, že podle zdroje z německé vlády se vedou jednání o tom, že rozhodnutí o přerušení letecké spojení by členské státy EU mohly přijmout společně. Německo do konce roku „sedmadvacítce“ předsedá.

Také Česko podle ministerstva zdravotnictví letecké spojení s Británií od zítřka přeruší.

Zmutovaný kmen zjištěný v Anglii odhalilo Nizozemsko při namátkové kontrole starších případů ve vzorku odebraném na začátku prosince. Podle WHO byla mutace zjištěna i v Dánsku a v Austrálii, píše BBC.