Zdravotníci v Stanfordské nemocnici v Kalifornii protestovali, protože vedení přidělilo vakcíny seniorním doktorům, kteří přímo neléčí covidové pacienty. „Jen sedm z 1349 vakcín se dostalo na nás, doktory v první linii,“ řekl jeden z nich. (NBC)

There is an enormous demonstration going on at @Stanford Hospital right now carried out by staff, who are protesting the decision by higher ups to give vaccines to some administrators and physicians who are at home and not in contact with patients INSTEAD of frontline workers. pic.twitter.com/WXVkPR46eU

— rat king (@MikeIsaac) December 18, 2020