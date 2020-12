Švýcarští zákonodárci schválili legalizaci sňatků osob stejného pohlaví. Zákon má rovněž umožnit lesbickým párům početí s pomocí darované spermie. Norma však pravděpodobně ještě bude muset obstát v referendu.

Nový zákon má také umožnit transgenderovým osobám, aby pouhým prohlášením na matričním úřadě změnily své pohlaví v osobních dokumentech.

Pokud zákon vstoupí v platnost, Švýcarsko se stane 29. zemí na světě, která stejnopohlavní sňatky umožní. Jako teprve osmá evropská země by pak umožnila změnu pohlaví bez nutnosti potvrzení lékařem nebo soudem. Bez souhlasu rodičů to přitom má být umožněno lidem od 16 let.

Odpůrci změn nyní mají 100 dní na sesbírání 50 000 podpisů k vyvolání referenda. Obránci lidských práv však očekávají, že lidé normu podpoří.

„Není to jen milník v boji za práva švýcarské LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transsexuálové) komunity, ale také důležité vítězství pro jejich důstojnost, jejich přijetí a jejich začlenění do společnosti,“ uvedla iniciativa Manželství pro všechny.

Švýcarsko přitom v oblasti LGBT práv zaostává za ostatními zeměmi západní Evropy. Zákon na ochranu leseb, gayů a bisexuálů před diskriminací byl přijet teprve letos. (Reuters, ČTK)