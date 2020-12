Klienti CK Fischer, CK Exim Tours, Nev-Dama a eTravel.cz, tedy značek patřících do německé skupiny DER Touristik, se mohou nechat na nemoc covid-19 otestovat u Letiště Václava Havla v Praze. Nově je tam pro ně otevřená laboratoř.

Test si objednávají při nákupu pobytu. Přijít na něj mohou i dva dny před odletem, pokud se dostaví v den odletu, výsledek budou znát přibližně za hodinu. ČTK o tom informovali zástupci Fischer Group a Exim Tours.

Klientům je test nabízen za zvýhodněnou cenu 990 korun, na běžných testovacích místech za něj zaplatí zpravidla 1756 korun. „Test se spáruje pomocí QR kódu a výsledek klientovi přijde na mobilní telefon a ještě ho i vytiskneme. Pokud lidé na test dorazí den či dva před odletem, výsledek si mohou vytisknout doma,“ řekl mluvčí Fischer Group Jan Bezděk.

Podle mluvčího Exim Tours Petra Kostky jde o plnohodnotný PCR test, kterým se turisté mohou prokázat například po příletu do Egypta. „Egyptská strana ho uznává, takže klient už test na letišti absolvovat nemusí. Tím se mu urychlí odbavovací procedura a hlavně neriskuje to, že by mu test vyšel pozitivní a on musel v Egyptě do karantény,“ doplnil.

Komerční odběrová místa zřídilo i samo Letiště Praha. Testování je přednostně určeno pro cestující, kteří mají platnou letenku nebo plánují zahraniční cestu. Podle informací na webu letiště jsou výsledky standardně zasílány v SMS do 24 hodin. Cena testu je v tomto případě 1750 korun. Možné je i expresní vyřízení do dvou hodin, za které cestující zaplatí 7500 korun.

Vzhledem k vývoji pandemie koronaviru většina zahraničních destinací v současné době vyžaduje při vstupu do země negativní PCR test na koronavirus. Někde nesmí být starší 48 hodin, jinde platí lhůta 72 hodin. Pravidla pro cestovatele při odjezdu i návratu pravidelně aktualizuje ministerstvo zahraničí na svém webu.