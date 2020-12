Přesunutí peněz z armádního rozpočtu je dočasné, tvrdí Babiš. „Žádné peníze se obraně neberou,“ řekl

Podle premiéra se vrátí peníze přesunuté z rozpočtu obrany zpět v lednu. „Přesunutí části peněz je dočasné. My tam ty peníze co nejrychleji vrátíme. Je to v rezervě, žádné peníze se obraně neberou,“ řekl Babiš.

Snažili jsme se najít cestu i v rámci jednání s takzvanou demokratickou opozicí, ale bohužel jsme nenašli pochopení,“ doplnil premiér. Podle něj neměla vláda na výběr a musela na pozměňovací návrh KSČM kývnout.

„Museli jsme zvolit menší zlo,“ řekl premiér. „Odmítáme, že bychom zpochybnili naši pozici. Neměli jsme na výběr,“ uzavřel premiér s tím, že děkuje ministryni financí za to, že rozpočet prosadila.

Sociální demokraté ústy svého předsedy Hamáčka uvedli, že rozpočet reflektuje priority ČSSD. „Bohužel celá debata o rozpočtu je o rozpočtu na obranu. Považovali jsme to za problematické a nemohli jsme akceptovat, že by se škrtalo v rozpočtu ministerstva obrany,“ řekl Hamáček.

Zlom v jednání podle něj přišel v momentu, kdy Babiš přišel s návrhem, že se peníze vrátí. „Řešení bylo, že pokud bude schválen rozpočet, vláda navrhne převod zpátky do resortu ministerstva obrany. Armáda s nimi může počítat,“ řekl Hamáček. „Armáda na omezenou dobu deponuje 10 miliard ve státní rezervě,“ dodal vicepremiér. Příslušné opatření podpoří všichni ministři ČSSD.

„Nehrozí ani to, že znejistíme spojence,“ uzavřel Hamáček s tím, že příslušné kroky podle něj spojenci Česka chápou.