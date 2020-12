Ministerstvo zdravotnictví do konce roku počítá s úpravou metodiky systému PES. Nově by do ní chtělo započítávat také antigenní testy. Kromě toho by chtělo představit přehled rizikovosti aktivit.

„Budeme dělat také všechno pro to, abychom byli schopni zjistit, které z aktivit jsou rizikovější než jiné. To by mohlo vést ke změnám v tabulkách. Aby ty méně rizikové aktivity mohly být za určitých podmínek nadále povoleny,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný.