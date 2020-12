Pokud by se epidemiologická situace nezlepšila, zváží ministerstvo zdravotnictví přechod do pátého stupně pohotovosti, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Pokud by ale rizikové skóre zůstávalo na hodnotě odpovídající pátému stupni, budeme muset v rámci expertní skupiny řešit, zda vládě ČR nenavrhnout přesun právě do tohoto stupně,“ dodává ministr.