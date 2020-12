Premiér Babiš řekl, že nechápe, co se ve Sněmovně děje. „Byla to pro nás jediná šance, jak řešit rozpočet,“ řekl Babiš. Reagoval tak na kritiku opozice, že vládní strany kývly na požadavek komunistů škrtnout 10 miliard v armádě.

„Armáda ví, že za ní stojím. Chci ji ujistit, že o ty peníze nepřijde. Je tady návrh řešit peníze na armádu v jiné struktuře a v jiném čase,“ řekl premiér.

Opozici vytknul, že vládě s rozpočtem nepomohla. „Dovolil jsem si vás požádat, jestli byste nezvážili podporu rozpočtu tím, že byste ho nechali projít a že byste opustili místnost, to jste se strašně urazili,“ řekl Babiš k poslancům KDU-ČSL.

Babiš zkritizoval působení opozičních stran na ministerstvu obrany. „Jeden ten ministr pronajal ten sklad ve Vrbětících, proto to tam bouchlo,“ řekl Babiš.

„My jsme za vámi přišli a jsme vás pěkně požádali o vaši podporu. Jste nás vyhnali,“ řekl premiér. „Vysvětlovala vám paní Schillerová, co znamená rozpočtové provizorium,“ prohlásil Babiš. „Nerozumím tomu, co tady vykládáte o armádě. My za hnutí ANO postupně obnovujeme armádě ruskou výzbroj,“ řekl Babiš.

Ocenil působení ministra Metnara v resortu obrany. „Ministr Metnar byl nejvíc odvážný ze všech našich ministrů, ne všichni byli odvážní, nakoupil za 55 miliard. Armáda se nikdy neměla tak dobře jako za nás,“ řekl Babiš s tím, že je z opozičních projevů šokován.