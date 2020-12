Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že by si přál, aby rozhodování u rozpočtu bylo jednodušší. „Fasicnuje mě zájem kolegů z pravice o obranyschopnost České republiky,“ řekl Hamáček. Opozice ČSSD kritizuje, protože s hnutím ANO kývla na škrt 10 miliard v rozpočtu armády.

„Chápu, že se to hodí, ale na rozdíl můžeme ukázat, že jsme za armádu nebojovali jen pusou, ale konkrétními činy. A to plánujeme i do budoucna,“ řekl Hamáček. Obvinil opozici, že během její vlády se výrazně snížily výdaje na obranu.