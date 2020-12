Poslanci ČSSD by se měli podle šéfky TOP 09 stydět. „Ještě před pár dny tvrdili, jak je to pro ně naprosto nepřekročitelné. A tady hlasovali jako jeden muž a žena,“ reagovala Pekarová Adamová na snížení rozpočtu ministerstva obrany.

Komunisté totiž prosadili, aby se snížily výdaje na armádu. Tím podmínili hlasy pro rozpočet. „Teď jste vůči nim udělali to nejhloupější možné gesto místo díků, které bychom jim mohli dávat,“ řekla Pekarová Adamová. Klub TOP 09 tak státní rozpočet nepodpoří.