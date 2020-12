Podle předsedy KDU-ČSL Jurečky hází vláda závazky Česka do koše. „To je závazek, který máme plnit vůči sobě. Vůči vlastní bezpečnosti,“ reagoval Jurečka na hlasování, kdy vládní koalice snížila armádě rozpočet o 10 miliard. „Máme s tím zásadní problém,“ řekl.

„Přijde nám to jako neuvěřitelně nedůstojné hlasování. Přináší to obrovskou nejistotu v tom, jak má resort plánovat, připravovat zakázky, aby to bylo úsporné,“ řekl Jurečka.

„Je to handl, který tady nepatří, a nepatří do situace, kdy jsme 30 let od situace, kdy tady komunisté přestali vládnout,“ doplnil šéf KDU-ČSL.