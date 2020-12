Na komunistickou podmínku vzít armádě deset miliard korun přistoupila i ČSSD. „Udělal jsem to pouze za příslib, že vláda částku do rozpočtu armády v lednu vrátí, a i tak jenom proto, aby nedošlo k provizoriu na celý rok, které by ČR definitivně sejmulo,“ řekl Deníku N poslanec sociální demokracie Ondřej Veselý.