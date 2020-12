Budoucí první dáma USA Jill Bidenová poprvé reagovala na komentář, který zpochybňoval její doktorát. „Nejhorší byl ten opovržlivý tón,“ řekla v rozhovoru s komikem Stevenem Colbertem. O komentáři pojednává i druhá část Amerického týdeníku.

TONIGHT! @StephenAtHome sits down with President-elect @JoeBiden and @DrBiden and they respond to the attacks on her doctorate degree. #LSSC pic.twitter.com/HMDGxoaq27

— A Late Show (@colbertlateshow) December 18, 2020