Dětské skupiny se možná budou muset změnit na jesle s přísnějšími pravidly. Předpokládá to vládní novela, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Dětské skupiny by měly přestat existovat v nynější podobě do konce srpna 2024.

Jesle by měly být pro děti od půl roku do zhruba tří let, na místa by přispíval stát. Opoziční ODS se nepodařilo prosadit vrácení návrhu kabinetu k přepracování, posoudí jej sociální výbor.

Cílem změn je podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové zajistit kvalitní a finančně dostupnou péči o menší děti. V souvislosti s koncem evropského financování jde také o to zachovat co nejvíce zařízení, aby nemusely zanikat, uvedla.

Z opozičních lavic ale zaznívala kritika. „Proč chceme rušit něco, co funguje?,“ tázal se Jan Čižinský z klubu KDU-ČSL. Ani Piráti nepokládají podle místopředsedkyně Olgy Richterové za nutné vracet se k jeslím. Podle Petra Beitla (ODS) budou rodiče nuceni dávat děti do soukromých školek, v nichž budou platit vyšší částky. Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách. (ČTK)