Při požáru přízemního bytu v mostecké ulici Pionýrů se pět lidí nadýchalo kouře, jeden člověk se popálil. Zraněné si převzala do péče Zdravotnická záchranná služba. Z domu bylo vyvedeno 13 lidí. Na místě podle hasičů zasahovaly tři jednotky, jež požár zlikvidovaly.

Hasiči to uvedli na svém twitterovém účtu. Mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan ČTK řekl, že se příčina požáru vyšetřuje.

„Jedna osoba utrpěla vážné zranění, je transportována do fakultní nemocnice Královské Vinohrady do popáleninového centra,“ informoval ČTK mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník s tím, že jednu žena a tři děti odvezli záchranáři do mostecké nemocnice, protože se nadýchali kouře.

Podle mluvčí města Kláry Vydrové město nedostalo žádost o poskytnutí evakuačního autobusu nebo náhradního bydlení, lidé se tak budou moci nejspíš vrátit do svých domácností. (ČTK)