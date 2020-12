Britský herec Ian McKellen zveřejnil fotografii z nemocnice v Londýně, kde se nechal očkovat proti covidu-19. „Každý, kdo žije tak dlouho jako já, je naživu díky možnosti nechat se očkovat proti nemocem,,“ řekl 81letý Brit. (BBC)

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

