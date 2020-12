Ruský prezident Vladimir Putin nepřímo přiznal, že ruské tajné služby sledovaly opozičního lídra Alexeje Navalného. Podle Putina měl totiž podporu amerických tajných služeb.

„A jestli je to tak, je to zajímavé a tajné služby ho samozřejmě musí mít pod dohledem. To ale vůbec neznamená, že ho budou trávit. Kdo by to měl zapotřebí?“ prohlásil prezident na velké tiskové konferenci.