Vévoda a vévodkyně z Cambridge, princ William a jeho žena Catherine, zveřejnili na svém twitterovém účtu novou fotku své rodiny. Na snímku, který figuroval na jejich vánočních přáních, sedí spolu se svými třemi dětmi.

The Duke and Duchess are delighted to share a new image of their family, which features on their Christmas card this year🎄.

📸 by Matt Porteous pic.twitter.com/fz8ZnrAqbD

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 16, 2020