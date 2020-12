Šéf americké diplomacie Mike Pompeo je v karanténě po kontaktu s člověkem, který měl pozitivní test na koronavirus, oznámilo dnes ministerstvo zahraničí USA. Z prohlášení nebylo jasné, zda ministr pociťuje symptomy covidu-19, ani jak dlouho se bude izolovat.

Americká média dříve informovala, že Pompeo na čtvrtek plánoval schůzku se svým pravděpodobným nástupcem Anthonym Blinkenem.

V důsledku kontaktu Pompea s pozitivně testovaným se plán změnil a na osobní setkání s Blinkenem ve čtvrtek nedojde, uvedla s odvoláním na své zdroje televize CNN. Podle ní není jasné, zda budou oba muži jednat na dálku, nebo zda končícího ministra zahraničí nakonec zastoupí někdo z jeho týmu.

Kdy měl Pompeo rizikový kontakt, americká diplomacie v dnešním prohlášení neuvedla. Stejně tak neinformovala o identitě osoby, od níž se ministr mohl nakazit. Nyní prý zdravotní stav 56letého šéfa diplomacie monitoruje lékařský tým ministerstva zahraničí.

Pokud by se nákaza koronavirem prokázala i u Pompea, byl by to již několikátý případ infekce ve vládě Spojených států. Na začátku října oznámil pozitivní test na virus SARS-CoV-2 prezident Donald Trump, o několik týdnů později potkal stejný osud personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse a ministra bytové výstavby Bena Carsona. (ČTK)