Komunistický návrh na přesun 10 miliard možná najde podporu

Sněmovna nadále jedná o podpoře návrhu státního rozpočtu na příští rok, koalice potřebné hlasy nemá. V úvahu připadá i komunistický návrh na přesun deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany, řekl Deníku N poslanec Jiří Dolejš.

Jiří Dolejš. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Nemluvil bych o slibu, ale máme rozjednáno, že jsme se konečně pochopili, že to nechceme armádě brát, ale jde nám o to dát šanci financovat to podle aktuálnějších priorit. ANO to chápe, sociální demokracie zatím ne. Ale snažíme se sehnat hlasy z opoziční části politického spektra,“ řekl Dolejš Deníku N s tím, že se jedná o podporu pozměňovacího návrhu.

Návrh komunistů je vzít deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany a přesunout je do vládní rozpočtové rezervy. „Z těch vládních rezerv si to mohou během roku zase vzít. Vládní rezervy jsou vlády,“ řekl Dolejš s dodatkem, že peníze se tak budou moci znovu vrátit armádě.