Barron Trump možná bude příští školní rok studovat ve floridském městě Fort Lauderdale. Jeho matka Melania Trumpová si totiž byla prohlédnout výběrovou soukromou školu Pine Crest.

Čtrnáctiletý Barron William Trump zatím chodí do deváté třídy v St. Andrew’s Episcopal School v Potomacu ve státě Maryland. Od nového školního roku ale možná bude studovat na Floridě. Foto: Tia Dufour, Bílý dům

První dáma se ve škole zajímala o podmínky, za nichž by tam Barron mohl nastoupit.

Je to další z náznaků, že Donald Trump nepočítá s tím, že by zůstal prezidentem a že by i příští rok žil ve Washingtonu D.C. Dosluhující hlava USA se patrně plánuje usadit na Floridě. Tam má své letní sídlo ve městě Palm Beach. (Miami Herald)