Prezident jmenoval nové profesory a profesorky

Prezident Zeman podepsal na návrhy vědeckých a uměleckých rad jmenovací dekrety profesorů a profesorek vysokých škol. Některé ze 78 jmenovaných vědců a pedagogů jsme již dříve představili v rozhovorech v Deníku N.

Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Nejvyšší český akademický titul profesora tak mimo jiné nabývá biochemik Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, který se stal také jednou z vědeckých tváří pandemie v Česku. Byl koordinátorem Iniciativy akademických pracovišť, které zapojily do testování lidí na covid, a také věcně a srozumitelně v médiích komentoval dění i nové vědecké poznatky nejen o viru.

Mimo jiné v letním rozhovoru Petra Koubského, se kterým hovořil o tom, proč onemocnění covid pořád dobře nerozumíme.

Lenka Vrtišková Nejezchlebová s Janem Konvalinkou na jaře detailně hovořila o léku remdesivir a jeho spolutvůrci, „klukovi z Chomutova“ Tomáši Cihlářovi.

Dalším ze seznamu jmenovaných je historik Michal Stehlík, se kterým vyšel rozhovor ve speciálním nultém vydání Deníku N ke stému výročí vzniku samostatného Československa. Povídali jsme si především o prvním prezidentovi Masarykovi. „Kdyby ho skutečně četli, vyděsí se náckové i demokrati,“ poznamenal Stehlík.

Mezi jmenovanými je (jen) jedenáct žen. Jednou z nich je experimentální fyzička Jana Kalbáčová Vejpravová, jejíž profil Deník N zveřejnil v rámci seriálu o českých držitelích prestižních ERC grantů. „Vědu dělám, když nevím, co dělám. Když vím, co dělám, není to věda,“ říká Jana Kalbáčová Vejpravová.

Titul profesora získává také chemik a toxikolog Miloslav Pouzar, který v rozhovoru pro Deník N poutavě mluví o jedech kolem nás. „I strach působí jako jed. Cukr může zabíjet víc než arsen, nebezpečnost ještě neznamená riziko,“ tvrdí Pouzar.