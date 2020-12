Na ostrově Man byl odsouzen k čtyřem týdnům vězení mladík ze Skotska, který o víkendu na vodním skútru připlul na ostrov ležící mezi Velkou Británií a Irskem za svou přítelkyní. O případu informuje dnes server BBC News.

Osmadvacetiletý muž porušil ustanovení ostrova Man proti šíření koronaviru. Muž, který nikdy vodní skútr neřídil, navíc špatně vypočítal délku cesty, když si myslel, že 40 kilometrů dlouhá plavba mu zabere půl hodiny. Úsek moře nakonec překonal za 4,5 hodiny.

Premiér vlády ostrova Man Howard Quayle označil mladíkovo počínání za „lehkomyslné a nebezpečné chování“. Podle něj muž nejen očividně porušil opatření ostrova Man ale také by býval vystavil nebezpečí životy jiných lidí, kdyby s vodním skútrem ztroskotal a bývalo by nutné uspořádat akci na jeho záchranu. „Doufám, že to vyšle silný signál všem dalším lidem, kteří neberou vážně naše zákony,“ uvedl ohledně trestu Howard.

Muž se vydal za svou přítelkyní v pátek a strávil s ní celý víkend, během kterého stačili navštívit i několik podniků. Zadržen byl úřady v neděli a následující den byl postaven před soud.

Ostrov Man, který je britským územím s rozsáhlou samosprávou, zavedl kvůli epidemii koronaviru přísná pravidla vstupu na své území. Ten je fakticky všem lidem, kteří nemají na ostrově pobyt, zakázán. Za porušení ustanovení hrozí až tři měsíce vězení a pokuta ve výši 10.000 liber (290.000 korun).

Jinak ale ostrov nezavedl žádná další výrazná protiepidemická omezení. Na jeho území se mohou pořádat shromáždění a není potřeba dodržovat rozestupy, píše BBC News.

Ostrov, kde žije zhruba 85 000 osob, má aktuálně čtyři aktivní případy koronaviru a nezaznamenává komunitní přenos. Od začátku epidemie ostrov Man zaznamenal 373 případů nákazy koronavirem a 25 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19.