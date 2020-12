Senátní úprava daňového balíčku je podle Asociace krajů ČR přijatelná. Senát minulý týden odsouhlasil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka. Zároveň navrhl pokrytí většiny výpadku daňových příjmů pro kraje a obce.

O daňovém balíčku nyní bude rozhodovat Sněmovna. Hejtmani budou apelovat na své spolustraníky, aby senátní úpravy schválili, řekl dnes ČTK po jednání Asociace krajů její předseda a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

„V této chvíli budeme všichni (hejtmani) apelovat na zástupce svých politických stran, aby tuto verzi podpořili. Momentálně je pro kraje, řekněme, dostačující z pohledu kompenzací,“ uvedl Kuba po jednání asociace.

Senát souhlasil s nahrazením superhrubé mzdy sazbami daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent a zvýšením slevy na poplatníka z nynějších 24.840 Kč ročně na 27.840 Kč v příštím roce a 30.840 Kč v roce 2022. Obcím a krajům mají být výpadky daní částečně kompenzovány zvýšením podílu na výnosech z daní. Podíl krajů by stoupl z 8,92 procenta na 9,78 procenta.

„Senátní návrh (na daňovou reformu) je pro nás jako kraje stravitelný a pro zástupce samospráv přijatelný. Myslíme si, že z pohledu krajů došlo k rozumnému kompromisu,“ řekl Kuba.

Zavedení kompenzací výpadků daňových příjmů po zrušení superhrubé mzdy uvítalo už dříve Sdružení místních samospráv, jehož členy je asi 2000 měst a obcí. „Menším obcím tak zachránili i například provoz školek či sociálních zařízení, které by tyto obce při skokovém poklesu příjmů nemohly udržet,“ sdělil v tiskové zprávě předseda sdružení a europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

Hejtmani dnes také jednali o strategii očkování proti nemoci covid-19 s představiteli vlády a Centrálního řídicího týmu. Podle Kuby by měl stát do procesu zapojit praktické lékaře, kteří by posílali a hlásili občany do očkovacích center. Debata se týkala i distribuce vakcín a zásob materiálu potřebného k očkování.