Evropská unie bude přísněji dohlížet na velké internetové firmy. Google legislativní balíček kritizuje

Provozovatelé internetových platforem ponesou větší odpovědnost za obsah příspěvků a budou muset účinněji postupovat proti šíření nelegálních textů či prodeji nelegálního zboží. Velké technologické firmy budou zároveň pod hrozbou pokut muset změnit dosavadní praxi často omezující činnost menších konkurentů.

Nenávistné projevy na internetu. Ilustrační foto: Jacob Mosolf, U. S. Air Force

Počítají s tím nová pravidla fungování digitálního trhu a služeb, která dnes navrhla Evropská komise.

Dvojicí dlouho připravovaných norem, která patřila k nejočekávanějším návrhům prvního roku práce nové Evropské komise, reaguje Brusel na rychlý vývoj digitálního prostředí. Dosud poslední směrnice, kterou EU stanovila pravidla obchodování na internetu, se datuje do začátku tohoto století.

„Svět je jen jeden, ať online, nebo offline. Musíme mít možnost bezpečně nakupovat a věřit zprávám, které čteme. Protože co je nezákonné offline, je stejně tak nezákonné online,“ prohlásila dnes místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerová. Dnešní návrhy jsou podle ní pro digitální provoz tak významné, jako je semafor pro provoz na silnicích.

Česká eurokomisařka Eva Jourová v rozhovoru pro Deník N upozorňuje, že by návrh měl konečně nastavit jasná pravidla pro velké digitální společnosti jako Google či Facebook. „Zatím jsme fungovali jenom v rámci nějakých gentlemanských dohod, které podepsal Facebook, Google, Microsoft, Twitter, a to se bavíme o čtyřech platformách, ale platforem je v Evropě více než deset tisíc. My se musíme dopracovat toho, abychom vytvořili právně závazná pravidla. Aby tyto platformy měly podle čeho fungovat a zvýšila se ta jejich zodpovědnost,“ vysvětluje Jourová.

K vymáhání mohou sloužit i ostřejší sankce. „V návrhu je pokuta až 6 % z obratu (v EU) v případě, že se zjistí, že ty platformy nevyvíjely tu potřebnou činnost, aby měly legální obsah. Musím ale podotknout, že se to týká velkých platforem, které mají v EU několik let po sobě prokazatelně víc než 10 % uživatelů,“ vysvětluje. Za velké tedy Evropská komise podle návrhu považuje platformy s více než 45 miliony uživatelů.

Google dokumenty odsoudil

Proti balíčku se už ostře ohradila společnost Google. „Návrhy Evropské komise v následujících dnech pečlivě prostudujeme. Obáváme se ale, že se zaměřují pouze na několik málo společností a znesnadňují vývoj nových služeb, z nichž by mohly těžit malé evropské firmy. Budeme i nadále obhajovat pravidla, která podporují inovace, zvyšují odpovědnost a podporují hospodářské oživení v Evropě,“ vyjádřil se Deníku N Karan Bhatia, viceprezident Googlu pro veřejné záležitosti a vztahy se státní správou.

Domácí vyhledávač Seznam se k plánu Evropské unie tak odmítavě nevyjadřuje. „Souhlasíme s tím, že stávající e-commerce směrnice z roku 2000 vyžaduje s ohledem na rychlý vývoj v digitální oblasti aktualizaci, a také souhlasíme s tím, že Evropský digitální trh je jednáním řady nadnárodních online platforem velmi negativně zasažen. Bez možnosti efektivně zasáhnout ze strany regulátorů vůči těmto tzv. gatekeepers se do budoucna neobejdeme,“ uvedla PR manažerka společnosti Aneta Kapuciánová.

Návrh normy o digitálních službách zavádí pro provozovatele internetových stránek povinnost rychle odstraňovat nelegální obsah, což až dosud činili pouze dobrovolně. Uživatelé internetu by naproti tomu měli dostat možnost efektivně se bránit neoprávněnému smazání svých příspěvků.

Po úterním zveřejnění budou návrh legislativy čekat úpravy ze strany Evropského parlamentu a Rady. Tento proces může trvat až do roku 2022, kdy bude Česká republika předsedat Evropské unii. „Určitě je to pro Česko příležitost, jak vyniknout při předsednictví. Na druhou stranu vláda Andreje Babiše (ANO) nám tuto příležitost komplikuje už dnes, protože nastavila na naše předsednictví extrémně nízký rozpočet,“ varuje v rozhovoru pro Deník N místopředseda evropského parlamentu a pirátský politik Marcel Kolaja.

Ten chce dohlédnout především na to, aby návrhy neomezily svobodu slova. „Záruky, jak je představila Evropská komise, podle mě nejsou dostatečné,“ míní.