Zástupci vládní ČSSD dnes nebývale ostře zkritizovali vládní novelu, podle níž by na školách mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Exministr kultury Antonín Staněk dokonce doporučil Sněmovně zamítnutí předlohy.

Zdůvodnil to kritikou novely od pedagogických fakult i profesních organizací. Dolní komora jeho požadavku v závěrečném kole schvalování pravděpodobně nevyhoví. Odmítla totiž i mírnější požadavek lidovce Jiřího Miholy, aby se předlohou znovu zevrubně zabýval sněmovní školský výbor.

Kritikům novely, kterou prosazuje ministerstvo školství pod vedením Roberta Plagy (ANO) kvůli nedostatku pedagogů hlavně v technických oborech, vadí mimo jiné to, že odborníci z řad neučitelů by mohli působit nejen na středních školách, ale i na druhém stupni základních škol. Pokládají to za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů. „Nevím, zda by bylo možné postupovat podobně u lékařů,“ míní Staněk. (ČTK)