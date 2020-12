Izraelský nejvyšší soud zamítl odvolání proti vydání dvaapadesátileté Malky Leiferové. Ta je v Austrálii obviněná, že jako ředitelka ultraortodoxní židovské školy v Melbourne sexuálně zneužívala studentky.

O vydání ženy, která vinu odmítá, požádala Austrálie už v roce 2014. Kauza dosud komplikovala vztahy obou zemí.

Vydání musí ještě podepsat izraelský ministr spravedlosti Avi Nisenkorn, který už uvedl, že tak učiní. „Po dlouhých a trýznivých letech nastal čas, aby se oběti Leiferové dočkaly spravedlnosti,“ napsal na Twitteru.

Advokát Leiferové Nick Kaufman uznal, že zřejmě vyčerpal všechny možnosti, jak extradici zabránit. Vyjádřil ale naději, že bude-li jeho klientka odsouzena, bude si moci trest odpykat v Izraeli, protože má dvojí občanství. Pobyt v australském vězení by podle advokáta byl pro Leiferovou obtížný vzhledem k tomu, že je ultraortodoxní židovka.

Leiferová odjela do Austrálie v roce 2000 kvůli práci v židovské škole. Do Izraele se vrátila v roce 2008 poté, co se začalo psát o jejích možný trestných činech. Obviněna je mimo jiné ze znásilnění a sexuálního napadení.

Žalobu na Leiferovou podaly sestry Dassi Erlichová, Nicole Meyereová a Elly Sapperové, které tvrdí, že byly zneužity v době studií na ultraortodoxní škole v Melbourne. V té době byly nezletilé. Advokáti Leiferové tvrdí, že žena je nevinná a že dívky s chováním jejich klientky souhlasily.

Vydání se snažila obhajoba zabránit i zpochybněním duševního zdraví obviněné. Letos v září ale nejvyšší soud uvedl, že žena je zdravotně způsobilá podrobit se soudnímu procesu. (ČTK, Guardian, AFP)