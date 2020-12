Vláda 22. prosince požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Právu to v pondělí po jednání vlády sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Nouzový stav poslanci začátkem měsíce na návrh komunistů prodloužili do 23. prosince.

Vláda původně žádala Sněmovnu o nouzový stav trvající až do 11. ledna, shodu v dolní komoře však nenašla. Předseda komunistů Vojtěch Filip nyní nechce předjímat, jak se jeho strana při opakované žádosti zachová. Právu řekl, že neví, jaké by pro nouzový stav měla vláda důvody. (Novinky)