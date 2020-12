„Pro TOP 09 neexistuje lepší varianta než jít do voleb v bloku s ODS a lidovci,“ řekl Miroslav Kalousek. Piráty a STAN považuje za přirozené partnery. Kalousek příští rok skončí ve sněmovně, v dalších volbách už kandidovat nebude.

Změnu Kalousek bere jako jednu z životních výzev, prohlásil v rozhovoru s ČTK.

Bývalý ministr financí se nedomnívá, že Česku hrozí dlouhé rozpočtové provizorium. Komunisté rozpočet asi nepodpoří, podle šéfa poslanců TOP 09 se ale najde někdo jiný.

Kalousek by uvítal, kdyby se příští rok konaly předčasné volby nejpozději v červnu místo podzimu. Nové vládě by to umožnilo sestavit si rozpočet.