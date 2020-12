Volitelé v USA nadále odevzdávají své hlasy v prezidentských volbách. Joe Biden jich má nyní 240, Donald Trump 232. Očekává se, že v nejbližších hodinách Biden překoná hranici 270 hlasů a bude formálně potvrzen jako příští hlava státu. (CNN)

MT gives ⁦@realDonaldTrump⁩ its three EVs. And that is it for him. The remaining 66 – OR CA HI – will go to ⁦@JoeBiden⁩. pic.twitter.com/5af3uc154l

— John King (@JohnKingCNN) December 14, 2020