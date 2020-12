Česko se v pátek vrátí do čtvrtého stupně systému PES

Česko se od pátku vrátí do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Oznámil to po jednání vlády předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Premiér Andrej Babiš. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Obchody a služby se uzavírat nebudou, oznámil po jednání vlády premiér Babiš. „Dobrá zpráva je, že vláda rozhodla, že se nebudou uzavírat obchody, maloobchody ani služby,“ řekl. Nedělní zákaz prodeje nebude obnoven.

„Je nám nesmírně líto, že jsme museli přistoupit k tomuto kroku, ale situace tak, jak se vyvíjí, nás k tomu bohužel nutí. Chci připomenout, že ti lidé, kteří leží v nemocnicích a kteří bohužel zemřeli, nejsou cizí lidé. Jsou to naši příbuzní, pro mnoho z nás, znali jsme je, známe,“ prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

„Vrací se zákaz volného pohybu se dvěma režimy, zákaz vycházení mezi 23. a 5. ráno a možnost pohybu z určitých důvodů v době během dne,“ popsal změny Blatný.

Shromažďování bude znovu omezeno do šesti lidí. „Pro církevní shromáždění a obřady bude platit 20 procent kapacity daného svatostánku, pokud se týká míst k sezení,“ doplnil Blatný.

Návštěvy v sociálních zařízeních budou podle Blatného díky antigenním testům možné i po přechodu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES.

Žáci půjdou před vánoci naposledy do školy v pátek, následně 21. a 22. prosince budou školy uzavřeny. „Týká se to všech kromě MŠ a VŠ. Ti kteří mají nárok na čerpání kompenzací, když jsou jejich děti do 10 let věku doma, mohou tyto dávky uplatnit,“ uvedl Blatný.

„Byly zrušeny zbývající části krizových opatření, které ukládaly pracovní povinnosti studentům medicíny a zdravotních škol, a to k 16. prosinci,“ dodal Blatný.

Vláda podle něj také zrušila zákaz prodeje nealkoholických nápojů s sebou. „Upravili jsme kritizovaný zákaz prodeje nápojů na ulici tak, že je tam výslovně napsáno, že se týká pouze alkoholických nápojů,“ doplnil.

Vláda dále schválila pro obory dotčené vládními nařízeními kompenzace ve výši 100 procent nájmu na tři měsíce a 100 procent mezd a odvodů. Schválila také kompenzace za pokoje pro ubytovací zařízení a bonus pro majitele restaurací s ohledem na počet zaměstnanců.

Dohromady jde o podporu ve výši 10 miliard korun, oznámil na Twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Na tiskové konferenci po jednání vlády doplnil, že podnikatelům stát proplatí polovinu nájemného za říjen, listopad a prosinec. V programu Covid-ubytování bude každé ubytovací zařízení dostávat denní kompenzaci podle typu a konkrétní den, kdy nemohl mít zavřeno. Pohybovat by se měl mezi 100 až 330 korunami na jeden pokoj za den.

Provozovatelé gastroprovozů by měli získat bonus 400 korun na den za jednoho zaměstnance podle velikosti provozovny s ohledem na počet zaměstnanců. Na Covid-nájemné mají směřovat tři miliardy korun, Covid-ubytování tři a půl miliardy korun, na gastro bonus dva a půl miliary korun, na mzdy miliarda.

Vakcína od firmy Pfizer bude podle Blatného pravděpodobně schválena 21. prosince. „Po 28. prosinci by do Česka mohla přijít první dávka vakcíny, bude spíše symbolická. Nabídka byla mezi tisíci a 10 tisíci, požádali jsme o maximum, co bylo možné,“ řekl.