Vláda odpustí DPH u očkovacích látek proti covidu-19 i zdravotnických prostředků na testování až do roku 2022. Oznámila to na Twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s cílem zajištění cenové dostupnosti vakcín i testování.

Ministryně tak učinila ještě před začátkem očekávané tiskové konference vlády, přestože premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně žádal ministry, aby se před rozhodnutím vlády nevyjadřovali k chystaným opatřením. Podle něj to kazí práci kabinetu.