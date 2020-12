V noci bude znovu zprovozněn most přes vodní nádrž Nové Mlýny. Ředitel ŘSD oznámil, že most Pasohlávky bude uveden do provozu minutu po půlnoci. Končí tak podle něj uzavírka s nejhorším letošním dopadem na provoz v Jihomoravském kraji. (ŘSD)