Andrej Babiš navrhne zřízení postu vládního zmocněnce, který by měl na starosti očkování proti covidu-19. Byl by členem vládní rady pro zdravotní rizika. Post by mohl zastávat současný poradce premiéra Roman Prymula. (ČT24)

Exministr zdravotnictví Roman Prymula. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N