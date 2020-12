Problém máme jen s daněmi, říká Hamáček o sporu s Babišem

Podle Hamáčka má ČSSD spor s ANO jen u daní. „Jediný problém ve vládě je daňový balíček,“ řekl předseda strany Jan Hamáček. Prioritou je podle něj ale nyní zvládnutí epidemie covid-19. Zmínky o odchodu z vlády podle něj pramení z toho, že odpovídá na novinářské dotazy.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Šéf ČSSD ve včerejších Otázkách Václava Moravce řekl, že jeho strana by zvažovala odchod z vlády, kdyby neplatil nouzový stav. Důvodem je postoj hnutí ANO k daňovému balíčku a konkrétně fakt, že razantní snížení daní protlačilo hnutí spolu s opoziční ODS.

Podle Hamáčka tím pádem dojde k výpadku příjmů veřejných rozpočtů a budou tak chybět peníze na nejrůznější služby státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale k výroku svého koaličního partnera řekl, že pokud chce ČSSD odejít z vlády, má to udělat, a ne o tom pouze mluvit.

„Jestli má ČSSD se svou účastí ve vládě problém, ať klidně odejde. Nouzový stav ANO zvládne i bez účasti ČSSD v menšinovém kabinetu,“ řekl včera předseda vlády.

Hamáček na dnešní tiskové konferenci strany řekl, že sociální demokraté odchod z vlády nyní nezvažují. „My to téma do toho prostoru nevnášíme, ale když se mě na to někdo zeptá, tak považuju za slušnost mu na to odpovědět. Takže si to vyřiďte s panem Moravcem. Kdyby se mě na to nezeptal, tak jsme se tomu vyhnuli,“ odpověděl Hamáček na dotaz novinářů na tiskové konferenci.

„To, že jsme v koalici, neznamená, že jsme divize našeho koaličního partnera. Máme svůj autonomní názor. Pokud někdo dělá, co se nám nelíbí, tak se ozveme, to je politika. Politika je o diskuzi, ideálech, cílech a prostředcích. Z našeho pohledu je to nebezpečné a pokládali bychom za chybu neozvat se,“ doplnil vicepremiér za ČSSD.

„Každá strana promýšlí svou další politiku. To jsou interní procesy, které běží v rámci strany,“ doplnil Hamáček. Jediným problémem v koalici je podle něj daňový balíček. „Zbytek je jenom rétorika,“ řekl vicepremiér s tím, že si je ČSSD vědoma své síly.

„Já si nedovedu představit, že bychom v tuto chvíli do toho kopli,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Narážel tak na aktuální mimořádnou situaci kolem pandemie covid-19. „Základní problém země je dostat se ze zdravotní krize a následných ekonomických problémů,“ řekl Zaorálek s tím, že další problémy jsou zástupné.

Část vedení ČSSD ovšem souhlasí s postojem Jana Hamáčka, který prezentoval ve včerejším vysílání ČT. Místopředsedové strany Michal Šmarda a Ondřej Veselý pro server Seznam Zprávy prohlásili, že nebýt nouzového stavu, měli by sociální demokraté z kabinetu odejít.