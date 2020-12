Vláda dnes projedná návrh ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby se Česko vrátilo ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Znamenalo by to zpřísnění opatření proti epidemii covidu-19. Obchody by i nadále ale měly zůstat otevřeny.

Ministři by také měli projednat, aby plánované dobrovolné antigenní testování na covid-19 začalo místo pátku kvůli velkému zájmu lidí již ve středu.

Ke kterému dni se vláda rozhodne Česko vrátit do vyššího epidemického stupně, zatím není jasné. Vládní představitelé se ve veřejných výstupech na termínu neshodují. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že by chtěl, aby se restaurace a hotely uzavřely až koncem týdne. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) mluví o uzavření od středy. Ministr Blatný bude podle serveru Seznam Zprávy navrhovat zpřísnění už od úterý.