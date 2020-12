Marocká vláda zařadí do školních osnov historii Židů v Maroku. Podle tiskové agentury AFP jde o jedinečný krok nejen v této zemi, jejíž oficiální náboženství je islám, ale v arabském světě vůbec.

„Toto zavedení do osnov je první v arabském světě,“ řekl k oznámení marockého ministerstva školství Serge Berdugo z rady židovských obcí v Maroku. Ministerstvo do plánu na příští školní rok zařadilo pro žáky druhého stupně, což je od 11 let věku, výuku o židovské stopě v marocké historii.

Židé na území dnešního Maroka žili po staletí, jejich počet se výrazně zvýšil, když je dekretem z roku 1492 vyhnalo Španělsko. Koncem 40. let minulého století žilo v Maroku na 250 tisíc Židů, což bylo tehdy asi deset procent tamního obyvatelstva. Velká část jich odešla do Izraele po jeho založení v roce 1948. Nyní žije v Maroku asi 3000 Židů.

Změnu v osnovách marockých základních škol uvítaly podle deníku Times of Israel i dvě židovské organizace se sídlem ve Spojených státech – Americká sefardská federace (ASF) a konference předsedů amerických židovských organizací (COP). Podle nich to může pomoci boji proti extremismu.

Maroko se letos dohodlo na normalizaci vztahů s Izraelem, dohodu oznámily tento týden Spojené státy, které ji podle americké vlády zprostředkovaly. Maroko je čtvrtým muslimským státem, který letos na normalizaci vztahů s Izraelem přistoupil. Před ním to udělaly Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Súdán.

Dohody o navázání diplomatických styků Izraele s těmito muslimskými zeměmi ostře kritizují Palestinci, podle kterých jde o porušení dosavadní praxe. Podle ní měly arabské země vztahy s Izraelem normalizovat až po vyřešení izraelsko-palestinského sporu o palestinský stát. (ČTK)