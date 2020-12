Britský vyjednavač pro Brexit David Frost přijel do Bruselu na možná poslední jednání o nových vztazích s EU. Premiér Johnson a předsedkyně Komise si dnes mají zavolat a rozhodnout, jestli budou případně neúspěšná jednání ukončena. (AFP)

VIDEO: 🇬🇧🇪🇺 British chief negotiator David Frost arrives at European Commission headquarters in Brussels on Sunday to see EU counterpart Michel Barnier, as the deadline for post-#Brexit trade talks to make progress or fail loomed #BrexitTalks pic.twitter.com/DBrvlc42DV

— AFP News Agency (@AFP) December 13, 2020