Vláda nejspíš odmítne novelu, která upravuje sestavování některých krizových plánů a posiluje roli ministerstva obrany při nevojenských mimořádných situacích. Podle vládních legislativců je ale nynější stav funkční a jeho navrhovaná změna by zvýšila administrativu bez praktického přínosu.

Předloha je podle autorů z řad ANO a opoziční ODS reakcí na zkušenosti z epidemie nového koronaviru. Podle podkladů pro pondělní schůzi ministrů by ale změny krizového řízení měla navrhovat vláda po podrobném rozboru. Poslanci navrhli každoroční revizi plánů nezbytných dodávek a hospodářské mobilizace, což by podle nich mělo zajistit jejich soulad s krizovými a obrannými plány.

K posílení role ministerstva obrany by měl kabinet upozornit na to, že krizové řízení je v pravomoci ministerstva vnitra. Obrana by měla mít podle poslaneckého návrhu na starosti například zajištění dodávek materiálu pro zvládání krizové situace a vedla by seznam věcí, jejichž výroba by musela být zajištěna v Česku.

K ní by mělo sloužit rozšíření peněžité podpory producentů. Kabinet poukázal na to, že stát by podporoval i provozy, které se v době mimo krize využívají pro jiné věci. Možných příjemců státní podpory by byly podle podkladů pro kabinet desítky tisíc.

O předloze poslanců ANO a ODS rozhodnou zákonodárci. Spíše je ale pravděpodobné, že Sněmovna ji nestihne do konce volebního období projednat. (ČTK)