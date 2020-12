Policie se v Paříži střetla se skupinou demonstrantů, kteří protestovali proti policejnímu násilí a navrženému bezpečnostnímu zákonu, který by zakázal sdílení záběrů strážců zákona na sociálních sítích. (CBS News)

French riot police clashed with protesters in Paris on Saturday as they demonstrated against police violence and a proposed security law, which sets out to increase surveillance tools and to restrict rights on circulating images of police officers in the media and online. pic.twitter.com/UP0CW1Daqv

