Trenér české hokejové reprezentace do dvaceti let Karel Mlejnek oznámil širší nominaci hráčů na nadcházející mistrovství světa. Do Edmontonu odcestuje ze zveřejněného seznamu 28 hokejistů.

👥 Takto vypadá širší nominace #U20CZE. 42 hráčů se sejde 5. prosince na přípravném kempu, na mistrovství světa do Kanady po zúžení týmu odletí 13. prosince 28 hráčů.#WorldJuniors #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/1NNawNacM2 — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 2, 2020