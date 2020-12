Trojici lidí se podařilo rozluštit kód, který před 51 lety poslal novinářům sériový vrah Zodiak. „Doufám, že se dobře bavíte, zatímco se mě snažíte chytit,“ psal muž, který v šedesátých letech v USA zabil pět lidí.

BREAKING: The solution to what’s known as the 340 Cypher, one of the most vexing mysteries of the Zodiac Killer’s murderous saga, has been found by a code-breaking team. https://t.co/4HiQ4aj3HG

— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 11, 2020