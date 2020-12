Americká vláda poslala v pátek do Kongresu dohodu o prodeji zbraní do Maroka v hodnotě miliardy dolarů (22 miliard Kč). Stalo se tak den poté, co byla oznámena dohoda o narovnání vztahů mezi Marokem a Izraelem, kterou zprostředkovaly USA. (ČTK)