Průměrný záchyt nakažených koronavirem vzrostl oproti předešlému týdnu o 18,5 %. O 8 procent stoupl počet pozitivních seniorů nad 65 let a o 2,5 % stoupl počet nakažených v kohortě nad 75 let. Uvádí to týdenní analýza resortu zdravotnictví.