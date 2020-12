Miliardář Daniel Křetínský mění strukturu své skupiny, jedná také o návratu Patrika Tkáče do firmy EPH. Strategická aktiva nově zastřeší společností EP Corporate Group, vzniká také společnost EP Equity Investment.

Pod EP Equity Investment Křetínský soustředí investice do menšinových podílů ve firmách s akciemi na burzách. Zároveň vede pokročilá jednání s Patrikem Tkáčem o jeho návratu do EPH, ve firmě by získal 44 procent. Sdělil to mluvčí EPH Daniel Častvaj.

„Vznik EP Corporate Group a EP Equity Investment je logickým krokem, který reflektuje skutečnost, že stále významnější část našich aktivit směřuje mimo energetiku. Za tohoto stavu je třeba jasně odlišit, že EPH je a bude čistě energetickou utilitou a není subjektem, který investuje do jiných oblastí,“ uvedl Křetínský. (České noviny)