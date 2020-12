Německá vláda bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 500 miliard eur (13,2 bilionu korun), z toho 180 miliard eur (4,7 bilionu korun) bude připadat na dluh. Schválil to Spolkový sněm.

Pro podobu rozpočtu na rok 2021, jakou ministr financí Olaf Scholz parlamentu předložil, hlasovalo 361 poslanců, proti jich bylo 258. Hlasování se nikdo nezdržel.

„Potřebujeme důvěru v naši společnou sílu,“ řekl Scholz poslancům s tím, že právě toto rozpočet symbolizuje. „Ukazuje, že tato je země dostatečně silná na to, aby výzvy zvládla,“ řekl ministr.

O rozpočtu tento týden hovořila s poslanci i Merkelová, která prohlásila, že na výjimečnou situaci je nutné reagovat výjimečnými opatřeními. „Víme, co to znamená. Samozřejmě to bude zatížení pro budoucí generace,“ řekla Merkelová o očekávaném schodku.

Po letech rozpočtových přebytků se letos Německo vrátilo k deficitu. U současného rozpočtu, který bude s 508,5 miliardou eur nejvyšší v historii spolkové republiky, se očekává schodek 217,8 miliard eur (5,7 bilionu korun). I letošní rozpočet byl původně plánován jako přebytkový, pandemie ale plány Berlína změnila. Země se totiž masivní podporou zaměstnanosti a zasažených oborů snaží co nejvíce omezit následky krize.

V roce 2021 bude mít rozpočet podle schváleného návrhu objem 498,6 miliardy eur, dluh bude činit 179,8 miliardy eur. Zadlužení je přitom téměř dvojnásobné oproti původně navrhované 93,2 miliardě eur.

Šetřit chce Německo opět od roku 2022, kdy finanční plán počítá se schodkem 10,2 miliardy eur. Do roku 2024 pak deficit poklesne na 5,2 miliard eur. (ČTK)