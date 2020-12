Ostrava bude v roce 2021 hospodařit s 9,9 miliardy korun, příjmy očekává ve výši 8,3 miliardy korun. K vyrovnání rozdílu 1,6 miliardy město využije úvěr, úspory a nevyčerpané fondy. Více než čtvrtina rozpočtu půjde na investice.

Rozpočet dnes schválili městští zastupitelé, hlasovalo pro něj 35 ze 46 přítomných zastupitelů.

„Letos jsme měli na investice připraveny téměř 3 miliardy korun. V příštím roce to bude ještě o zhruba půl miliardy více. Bude to historicky nejvyšší v rozpočtu schválená částka. Nejvíce peněz vynaložíme na vodohospodářské stavby, do zdravotnictví a sociální oblasti, na kulturu a parkování. Do obnovy a rozvoje vodohospodářské a kanalizační sítě půjde téměř 777 milionů korun, což je asi dvojnásobek oproti předchozím letům,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová (ANO).

„Běžné výdaje jsou naplánovány ve výši 7,4 miliardy korun. My jsme v běžných výdajích, lidově řečeno, šetřili, co se dalo. Dochází k poklesu celé řady položek, včetně snížení různých grantových schémat, včetně snížení příspěvků našim vlastním příspěvkovým organizacím. Dochází ke snížení dotací městským obvodům,“ řekl primátor Tomáš Macura (ANO). Podle něj město ještě letos bylo díky úsporám z předchozích let schopno obvodům kompenzovat pokles daňových příjmů.

Příští rok už to ale podle Macury možné nebude. Investiční i neinvestiční dotace městský obvodům bude krátit o necelých 13 procent, tedy ve stejné výši, v jaké počítá s poklesem daňových příjmů.

Prostředky z kapitálového rozpočtu budou směřovat třeba na dokončení rekonstrukcí bytového domu v Janáčkově ulici a historické budovy bývalých jatek včetně úpravy jejího okolí nebo na modernizaci Domu kultury Poklad v Porubě či nové expozice v ZOO. (Ostrava.cz, Události Ostrava)