Babiš označil reklamu ministerstva za katastrofální

Premiér Andrej Babiš označil inzeráty ministerstva zdravotnictví k očkování za katastrofální: „Volal jsem pana ministra, aby si našel nějaké pořádné marketéry, abychom se za to nemuseli stydět. To bylo úplně disaster,“ řekl Babiš.

Premiér Andrej Babiš (ANO). Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Předseda vlády po jednání Evropské rady řekl, že kampaň k očkování je úkolem resortu zdravotnictví. „Musí připravit nějakou kampaň,“ řekl Babiš na adresu ministerstva zdravotnictví. „Doufejme, že bude vypadat jinak než ten inzerát v novinách,“ doplnil premiér.

Podle Babiše se musí kampaň uskutečnit velmi rychle, ve veřejném prostoru koluje podle něj řada fake news o očkování.

„Ministerstvo zdravotnictví má zpoždění, ale stát není firma, takže všechno je složité. Na všechno jsou třeba právníci a všechno se soutěží. Ale už by to mělo být v procesu a dávno to mělo být venku, protože máme plno fake news. Je to potřeba urychleně dohnat a udělat přesvědčovací kampaň,“ řekl Babiš.

Ministerstvo zdravotnictví v minulých dnech spustilo kampaň k očkování, která kromě samotného inzerátu obnášela i krátké spoty v některých rádiích. Deník N popsal, jaké problémy ovšem komunikace vlády v této věci má.